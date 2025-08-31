Crack, a Bologna lo spettro dei clan nigeriani

Bologna, 31 agosto 2025 – Era il luglio del 2019 quando in città per la prima volta si iniziò a parlare, concretamente, di mafia nigeriana. Un’operazione della Squadra mobile, ‘Burning flame’, aveva decapitato il cult Maphite, che sotto le Torri gestiva una rete di spaccio e prostituzione. Un’indagine estremamente complessa, durata tre anni, che era stato possibile sviluppare solo grazie al coraggio di un collaboratore di giustizia, che dietro garanzia di protezione per sé e per la sua famiglia aveva raccontato le dinamiche di orrore e violenza all’interno del clan, “da cui si poteva uscire solo con la morte”, come aveva messo a verbale.

Perché la prima regola di questi sodalizi è la segretezza. Ottenuta attraverso l’intimidazione e le minacce di ritorsioni, sia in Italia che in Nigeria. Per questo, anche oggi, a sei anni di distanza da quel primo strappo in una maglia a trama fittissima, indagare su simili dinamiche e spaccati criminali non è semplice. Una comunità quasi impenetrabile quella nigeriana, anche per il lavoro degli inquirenti.

Gli arresti di spacciatori di crack eseguiti in questi mesi nelle strade della Bolognina - le stesse dove dal 2013 veniva smerciata la droga dei Maphite - raccontano di un lavoro ‘organizzato’, di vedette e ruoli ben distribuiti. Ma si tratta di arresti di singoli, per lo più in flagranza. E quando nei mesi scorsi la polizia è arrivata a bloccare un pesce più grande, un capetto trovato con quasi due chili di coca nel suo covo in zona Mazzini, è stato seguendo la pista dei fornitori albanesi.

Al momento è impossibile dire quindi se dietro questi cavalli piccoli e medi sia tornata al lavoro la criminalità organizzata nigeriana. Certo, è suggestivo il fatto che i pusher specializzati in crack siano per la maggior parte originari di questo Paese. E anche che dopo le vendite, molti spacciatori della Bolognina siano stati visti correre dentro money transfer. Un altro dettaglio che ritorna, identico, rileggendo le carte della vecchia inchiesta ‘Burning Flame’.

Il sindaco Matteo Lepore, parlando ieri al Carlino, ha chiesto alla Procura di approfondire queste dinamiche, sottolineando come “Gli spacciatori controllano il territorio agli angoli delle strade, attirano i consumatori a cui vendono il crack e, soprattutto, si fanno garanti con i residenti che, finché ci sono loro a presidiare, gli assuntori non daranno problemi e non ci saranno guai peggiori”. Un controllo del territorio, ottenuto anche a colpi di machete. Aggressioni per regolare i conti e gestire le piazze dove il crack genera eserciti di disperati e violenza. C’era il crack anche dietro l’omicidio del ventiseienne ivoriano Mamadou Sangare, ammazzato a coltellate in piazza XX Settembre un anno fa. Lo avevano accertato i carabinieri del Nucleo investigativo, che avevano subito arrestato il suo aggressore.