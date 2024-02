Mafie, l’allarme di Amato: "Cosche infiltrano l’Emilia"

L’Emilia-Romagna "non è una terra di mafia, ma ne è fortemente infiltrata". Così il procuratore capo, Giuseppe Amato, ha parlato della presenza del fenomeno nella nostra regione in un’audizione tenutasi ieri davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

"Dai reati di danneggiamento, usura, minacce, lesioni e dalle intimidazioni – ha spiegato – si è passati nel tempo a quelli tipicamente economici come reati fiscali, bancarotta, strumentale, interposizioni fittizie. Sono reati che richiedono professionalità specifiche, il coinvolgimento di persone che non sono tipicamente inserite nella struttura associativa, ma che diventano necessarie per perseguire certi risultati".

Amato ha poi richiamato un dato statistico, quello delle misure interdittive. "Nell’anno 2022, l’Emilia-Romagna ha raggiunto il numero di 266 misure interdittive, collocandosi al terzo posto tra le regioni italiane, dopo la Campania e la Calabria". Il procuratore ha poi passato in rassegna i procedimenti che si sono aperti in seguito al processo Aemilia (che si è concluso in Cassazione nell’ottobre di due anni fa), come Grimilde e Perseverance, descrivendo il carattere "economico" della mafia emiliano-romagnola, che porta avanti reati fiscali, di bancarotta strumentali, interposizioni fittizie, "tutte situazioni che dimostrano come l’infiltrazione non è un’infiltrazione che vuole farsi vedere e vuole manifestarsi come una sorta di controllo militare del territorio".

Secondo Amato "è aumentato il contrasto dell’infiltrazione e sicuramente c’è un affinamento dell’infiltrazione, perché quando l’infiltrazione è di natura economica, è un’infiltrazione estremamente moderna, che si può giovare dello strumentario che l’evoluzione tecnica consente" anche se "non credo che ad aumento di processi si arrivi a poter affermare che c’è un aumento di infiltrazione".

In Emilia-Romagna non c’è solo la ‘Ndrangheta, ma è presente anche la Camorra, con strutture ‘autonome’ concentrate soprattutto in Romagna, che hanno potuto reinvestire capitali illeciti nel turismo, in particolare nella ristorazione e nel settore alberghiero.