Magazziniere con esperienza

Cercasi magazziniere a Valsamoggia. La figura dovrà utilizzare il transpallet elettrico per movimentazione bancali. È richiesta esperienza di un anno. È gradito l’attestato per l’uso del carrello elevatore e la patente B. Contratto a tempo determinato. Per candidarsi, dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, clicca su ‘Invia candidatura’.