Magazzino di Ponte Samoggia "La Coop conferma la chiusura"

"La Coop ha confermato la volontà di procedere con l’esternalizzazione" del magazzino di Anzola dell’Emilia, seppure "non sia in discussione la salvaguardia occupazionale". È l’esito dell’incontro sindacati-Coop Alleanza 3.0 ieri in Città metropolitana, circa la volontà dell’azienda di affidare la gestione del magazzino di Ponte Samoggia a un’azienda esterna, cosa che ha fatto scattare l’agitazione tra i dipendenti che hanno atteso in presidio l’esito del summit insieme a Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. "Una scelta che condanniamo e critichiamo nella maniera più totale – spiega Francesco Devicienti, della Filcams – perché l’esternalizzazione porta un complessivo peggioramento delle condizioni del lavoro a seguito di appalti, subappalti, sub-subappalti e di conseguenza un peggioramento della qualità della consegna merci ai punti vendita".

Per questo, "abbiamo chiesto nuovamente l’immediato rientro di questi lavoratori non appena i lavori del magazzino siano ultimati", ma, anche se "c’è disponibilità ad avviare un confronto per provare a trovare soluzioni alternative, continuano a parlare di esternalizzazione". Un processo, ricostruisce il sindacalista, iniziato a ottobre 2020, quando il magazzino di Anzola fu chiuso per un’importante ristrutturazione. Allungandosi i tempi di ritorno in servizio del magazzino "si è reso indispensabile assegnare temporaneamente presso i negozi di Coop Alleanza i dipendenti, mantenendo l’occupazione e e il salario". Durante l’ultimo incontro a luglio 2022 Coop aveva comunicato "che da marzo 2023 ci sarebbero stati i primi ingressi presso il magazzino". Poi il dietrofront: "Il 20 marzo ci è stata comunicata la decisione di Coop Alleanza di esternalizzare tutte le attività della logistica in tutta Italia, compresa quella del magazzino di Anzola".