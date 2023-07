Magenta#9, concerto ’in casa’ Musica e iniziative tra due palchi

Si chiama ’I love Bolognina’ la grande festa di oggi in piazza Lucio Dalla, occasione per presentare le tante realtà sociali. Molto vario il programma della giornata che, a partire dalle 18, si snoda tra DiMondi e la parte esterna la Casa di Quartiere Katia Bertasi, che culminerà alle 21.30 con il concerto (piazza Lucio Dalla) dei Magenta#9, la band più rappresentativa della Bolognina, esponenti del nuovo rock bolognese, diventati celebri, in particolare, per la loro versione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli, che ha invitato la band nella sua casa romana. Incontro al quale i Magenta#9 sono arrivati portando come omaggio una grande confezione di tortellini. Da segnalare poi, nei pressi della Casa di Quartiere Katia Bertasi, l’intervento musicale del ’Parto delle Nuvole Pesanti’ in duo acustico, alle 20.45. Ma la musica e le iniziative, nelle due location, terranno occupati per tutto il pomeriggio.