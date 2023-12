"Maggioranza sovversiva che giustifica i violenti. E Lepore resta silente"

"Coalizione civica giustifica i violenti. In città c’è una maggioranza sovversiva e anti sistema che mina le istituzioni". Marco Lisei, senatore di FdI, dopo il mercoledì di sgomberi, attacca l’ala sinistra della maggioranza che esprime la vicesindaca Emily Clancy.

Coalizione civica ha criticato il Viminale per la "gestione insensata dell’ordine pubblico". "È gravissimo che la maggioranza per voce di Coalizione Civica, non solo non condanni, ma addirittura se la prenda con le forze dell’ordine. Io direi, invece, che bisogna ringraziarle per aver ripristinato la legalità con gli sgomberi. A tutti gli agenti va la nostra solidarietà, in particolare ai feriti, tra i quali il capo della Digos Marotta. Fanno davvero tanto: il governo rinnoverà i contratti pagandogli meglio".

Coalizione civica può essere un problema per Matteo Lepore?

"Per la maggioranza ci sono violenti che vanno condannati e violenti che vanno giustificati. Una follia istituzionale a cui Lepore assiste silente e connivente. È lui il problema, visto che ha scelto una giunta con estremisti di sinistra".

Quando Detjon Begaj manifestò davanti al Santa Giuliana, il Pd e il sindaco lo difesero...

"A questo punto stare in maggioranza con una forza che plaude alle occupazioni, che non condanna le violenze contro le forze dell’ordine o le minacce alla premier Giorgia Meloni, è la nuova linea del Partito democratico che dovrebbe cambiare nome in antidemocratico...".

Non crede che le occupazioni ci siano a causa della tensione abitativa?

"Queste finte manifestazioni sono il pretesto per porre in essere violenza. Sto lavorando per un disegno di legge per inasprire le pene, mentre il Viminale punta a ripristinare la legalità, contro le occupazioni illegali, frutto dell’ideologia della sinistra extraparlamentare. Le occupazioni ci sono perché queste persone sono estremisti ideologici: d’altronde il Pd governa la città da decenni e non ha fatto nulla per l’edilizia sociale ed abitativa, favorendo, invece, gli affitti brevi che noi stiamo regolando".

ros. carb.