Maggiore, auto vandalizzate. Medici e infermieri nel mirino

Ancora finestrini rotti e furti nelle auto lasciate in sosta nei parcheggi intorno all’ospedale Maggiore di Bologna. Lo segnalano il sindacato degli infermieri Nursind e la Fp-Cgil, che chiedono provvedimenti a sostegno degli operatori sanitari che subiscono i vandalismi. Il sindacato Nursind con Antonella Rodigliano (segretaria territoriale) e Riccardo Tassini (responsabile per l’Ausl Bologna) fanno notare che "c’è bisogno di una maggiore sorveglianza soprattutto notturna e di provvedimenti – suggeriscono all’Azienda Usl – come un’assicurazione per i dipendenti su questi tipi di danneggiamenti".

"Nell’ultimo periodo sembra che i parcheggi del Maggiore siano diventati una zona franca dove mani criminali possono, impunite, spaccare vetri e attuare rapine ai danni degli operatori sanitari che garantiscono cure ai cittadini – aggiungono Giuseppe Santella e Nicola Scalise della Fp Cgil – Tali atti vandalici si verificano nelle ore diurne e notturne: questo evidenzia una seria carenza di sicurezza nei parcheggi e impone un intervento risolutivo da parte della direzione sanitaria e degli enti a cui appartengono gli spazi di sosta".

L’Ausl fa sapere "La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che accedono ogni giorno al Maggiore è un tema fortemente attenzionato da parte dell’Azienda, pur nella consapevolezza che sia difficile azzerare completamente il rischio di danneggiamenti e furti a carico degli autoveicoli. Negli ultimi mesi è stato incrementato il presidio di vigilanza con guardie particolari giurate in servizio 24 ore su 24, oltre al coordinatore in fascia diurna. Nel mese di maggio è previsto l’avvio dei lavori di installazione di 90 telecamere di sicurezza per la videosorveglianza delle aree esterne all’ospedale, tra cui anche i parcheggi. e ammodernamento del sistema di illuminazione presente".

Monica Raschi