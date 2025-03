Maggiore, il bassorilievo ’sparito’: "Una parte è nel nuovo ingresso. Ma una non è più visibile alla gente"

Il bassorilievo di venti metri dell’artista Cesare Ronchi che ornava il frontone dell’ingresso del Maggiore non è sparito, almeno non del tutto. Peccato sia quasi scomparso alla percezione visiva delle tantissime persone che attraversano ogni giorno l’entrata principale dell’ospedale, a causa dei lavori di ristrutturazione del 2011 che hanno trasformato l’ingresso, dividendone una parte dall’altra a causa di un muro, per cui una è al coperto e una allo scoperto (quella che si riesce a percepire visivamente appena di inizia a salire la rampa), mentre altri tre metri non sono più visibili: chiusi in un controsoffitto, anche questo per lavori di ristrutturazione.

La direttrice generale dell’Ausl, Anna Maria Petrini (da poco insediata) non appena saputo del problema ha immediatamente chiesto di far luce sullo stato del bassorilievo che, ricordiamo, nel 1963 aveva vinto il concorso regionale per le opere pubbliche indetto fra tutti gli artisti italiani. L’Azienda Usl fa sapere che: "Il bassorilievo in ceramica dell’artista Cesare Ronchi, è presente nella sua collocazione originale all’ingresso del Maggiore. Risulta visibile per un’estensione di nove metri all’interno della bussola di ingresso, tra le due porte scorrevoli e per sei metri all’esterno dell’ingresso coperto, a destra. Un’ulteriore parte di tre metri a sinistra dell’ingresso, non è attualmente visibile – ammette –, ma è conservata in buono stato all’interno di una controsoffittatura adiacente al Cup, dove è presente la cassa automatica. Questa parte è celata alla vista in seguito ai lavori eseguiti alla fine degli anni ‘80 con cui sono stati realizzati l’ampliamento della palazzina ambulatori, l’edificio G destinato ai magazzini e la copertura dell’accesso pedonale soprelevato".

L’Azienda prosegue specificando che "nel 2011, durante l’intervento di riqualificazione dell’ingresso che ha portato alla chiusura di parte della pensilina coperta con la creazione della bussola di ingresso, il bassorilievo è stato incluso nell’ambiente protetto e valorizzato. L’opera fa parte del patrimonio artistico aziendale ed è stata rivalutata nel 2017 – precisa – da parte di un perito artistico del valore di 10.000 euro. Come per tutte le altre opere d’arte di proprietà dell’Azienda Usl, sarà considerata attentamente la sua collocazione e valorizzazione in occasione di eventuali interventi di ristrutturazione che dovessero interessare l’ingresso dell’ospedale in futuro".

Calcolatrice alla mano, nove metri (quelli inclusi nel nuovo ingresso), più sei metri (esterni), più tre (nella controsoffittatura) fa 18: l’opera era di venti metri. Ne mancano sempre due all’appello.

Monica Raschi