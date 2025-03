Maggiore, l’arte ‘sparita’. Del bassorilievo di Ronchi restano solo pochi metri

Un bassorilievo di venti metri, opera dell’artista Cesare Ronchi, era stato collocato sopra la facciata dell’ingresso principale dell’ospedale Maggiore, decorandolo per intero. Adesso ne restano circa quattro metri. Il resto è scomparso o, almeno, non è visibile nella sua collocazione originale. Difficile individuare anche l’unica porzione rimasta, sulla destra dell’entrata, confusa tra il tendone e le transenne. Bisogna cercare bene per riuscire a vedere quel che resta del bassorilievo in ceramica incastrato tra un cornicione che perde pezzi e il finestrone sottostante.

Triste fine per un’opera che aveva vinto, nel 1963, il concorso regionale per le opere pubbliche, indetto fra tutti gli artisti italiani, ideato e creato da Cesare Ronchi, nato a Imola nel 1936 e scomparso lo scorso anno. Finiti gli studi presso l’Istituto d’Arte di Faenza nel 1959 (dove si era diplomato a pieni voti) inizia l’insegnamento di plastica, negli Istituti d’Arte, prima a Napoli, poi a Cagli, Fermo, Firenze, Siena. Negli anni tra il ’60 e il ’70 definisce uno dei tratti della propria personalità d’artista con l’esecuzione di numerose sculture in ceramica con cui vince diversi concorsi a Bassano del Grappa, Imola, Bologna (l’ospedale Maggiore, appunto), Macerata, Lecce, Fermo, Napoli, Matera. Nel 1972 viene chiamato a Faenza sempre come insegnante di plastica, fino alla pensione.

Nel nostro giornale, il 7 gennaio 1964, veniva dato grande rilievo all’opera posta all’ingresso del Maggiore, attraverso la descrizione gli argomenti scolpiti da Ronchi sui pannelli. L’artista si era ispirato alle Sacre scritture: "Partono dalla creazione dell’uomo e, attraverso la cacciata dal paradiso terrestre, la strage degli innocenti, il miracolo dello storpio e quello successivo del sordo-muto, arriva a una composizione ispirata alla crocifissione di Cristo, attorniato dalle donne dolente e da miliziani". Il grande frontone è stato inserito nel catalogo dei Beni culturali e schedata dall’Istituto della regione Emilia-Romagna. Attualmente non possiamo fare altro che leggere descrizioni e caratteristiche dell’intera opera perché, appunto, ne sono rimasti pochi metri: quelli che raffigurano la crocifissione.

Vero è che lungo i decenni tanti sono stati i lavori intorno al gigantesco nosocomio, tanti sono in atto e lo saranno, quindi è possibile che sia stato necessario rimuovere l’opera per non danneggiarla. Una cosa è certa: i cittadini vorrebbero sapere dove è possibile vedere il resto del frontone, se è stato collocato in un’altra area dell’ospedale e se potrà essere ricollocato sopra all’ingresso principale. Perché il timore è che se verranno realizzati i lavori di ristrutturazione che prevedono una trasformazione del Maggiore, quindi anche del suo ingresso, questa opera non trovi mai più la sua collocazione.