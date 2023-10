Maghi, streghe e incantesimi. Festa di Halloween alla Rocchetta

Una giornata di Halloween alla Rocchetta Mattei all’insegna di incantesimi e sortilegi. Da questa mattina nello storico castello di Riola, nel comune di Grizzana Morandi, si terrà l’iniziativa "A Scuola di Magia – la notte delle Streghe", un percorso interattivo dedicato al mondo degli stregoni e delle fattucchiere. La Rocchetta si trasformerà in una delle più prestigiose Scuole di Magia, con un percorso interattivo della durata di 75 minuti nel quale si esplorerà il castello passando dalla Sala Grande alle lezioni con i professori, ai duelli magici, a scontri con i cattivi, e molto altro ancora, per vivere una vera avventura da mago, proprio durante la festa delle zucche. Il pubblico sarà coinvolto direttamente nei giochi e nelle attività proposte, studiate per affascinare sia adulti che bambini e che hanno lo scopo non solo divertire, ma anche di imparare a far divertire con qualche gioco di prestigio. Per quanto non abbia non forti radici europee, grazie soprattutto all’arrivo dei fumetti statunitensi negli anni ‘70 e ‘80, la festa di Halloween si sta caratterizzando come la sera la Notte delle Streghe e questa iniziativa pur calandosi in questo clima vuole anche richiamarsi all’antica credenza che vede i castelli pullulare di fantasmi che ne aumentano l’atmosfera misteriosa delle diverse stanze.

L’iniziativa prende il via alle 10 di oggi e ogni ora parte un nuovo turno con una pausa alle 13, mentre l’ultima spedizione inizierà alle 19. Verrà garantito l’ingresso a 100 persone massimo per ogni turno in castello. E’ necessario prenotarsi visitando il sito erb della società Feshion Eventi e il costo dei biglietti è di 15 euro per le persone dagli 11 anni in su e di 12 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni. L’ingresso è gratuito per i bimbi sotto i 2 anni. Non è la prima volta che questo castello ospita iniziative simili, tanto che nel 2021 nei suoi spazi venne realizzato il reality show "Voglio essere un mago".

Massimo Selleri