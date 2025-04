Magia al Dall’Ara. La Torre di Maratona si colora di rossoblù dopo l’impresa a Empoli

di Mariateresa Mastromarino

La Torre Maratona si accende per il Bologna, avvolgendo il Dall’Ara in un’atmosfera rossa e blu. Si è illuminata, come l’anno scorso, la punta di diamante dello stadio, che, grazie a un gioco di luci e ombre, è più bella che mai. E lo spettacolo che è visibile alla perfezione da piazza della Pace, luogo di ritrovo per chi la domenica attende il fischio di inizio con le sciarpe del Bologna al collo, è tutto da incorniciare e immortalare. Il simbolo per eccellenza del Bologna calcio e dello stadio, che rappresenta la casa per giocatori e tifosi, prende colore grazie all’iniziativa che si inserisce nel progetto Vetrine Rossoblù, rilanciato per la seconda edizione da Confcommercio Ascom e promossa dalla società di Joey Saputo, con la collaborazione di Emil Banca e il Resto del Carlino, nel ruolo di media partner, e grazie al supporto tecnico di Radio Sata.

L’IMPRESA

A EMPOLI

Il tutto non solo per sognare il bis in Champions League, tra le stelle d’Europa, ma anche per celebrare la rosa del mister Vincenzo Italiano che, martedì sera, ha vinto gloriosamente a Empoli, sul prato del Castellani, nel match di semifinale della Coppa Italia. Un’impresa che per la squadra empolese è stata peggio di un pesce d’aprile e che invece, sotto le Due Torri, ha mandato in visibilio tutti i bolognesi.

"La performance del Bologna è stata incredibile – racconta Luca Tagliavini, titolare di Radio Sata, azienda nata oltre 70 anni fa e condotta insieme con i soci Angelo Tagliavini, Lorenzo Tagliavini e Mattia Bonetti –. Certo, eravamo tutti fiduciosi. Ma una semifinale è pur sempre una semifinale, e non era scontato questo risultato".

ASPETTANDO

IL 24 APRILE

Ora, per la partita di ritorno, serve "la concentrazione per portare a casa un risultato straordinario", aggiunge. E anche in quel momento, il 24 aprile, la Torre Maratona completerà la cornice ideale per sostenere i rossoblù. Da ieri pomeriggio, il simbolo dello stadio "sarà illuminato tutti i giorni a partire dalle prime luci del tramonto per poi spegnersi all’alba", precisa Tagliavini.

Questo è possibile grazie a una "illuminazione che replica l’attività svolta l’anno scorso", realizzata grazie all’impiego di "tanti fari architetturali a led a basso consumo – analizza Tagliavini –. La superficie su cui proiettiamo le luci è il colore tipico del mattone bolognese, dunque è servito un numero importante di fari per avere un risultato idoneo, capace di dare lustro alla torre".

UNA MAGIA

ROSSOBLÙ

Una magia completamente rossoblù che illumina la Maratona: "Un gesto simbolico che sta accompagnando la città e la nostra squadra verso traguardi importanti – commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom –. Grazie al supporto del Bologna calcio e di Radio Sata, Vetrine Rossoblù si arricchisce di una nuova importante iniziativa con cui vogliamo far sentire tutta la città protagonista di un sogno condiviso, quello di un futuro europeo, palcoscenico che si addice al Bologna calcio e alla città di Bologna".

L’iniziativa replica quanto accaduto lo scorso anno. Una proposta che, la scorsa stagione, ha portato fortuna. E "speriamo di replicare. Incrociamo le dita, sperando di portare nuovamente fortuna – conclude Tagliavini –. Noi continuiamo a sostenere il Bologna calcio".

COME PARTECIPARE

ALL’INIZIATIVA

Per aderire all’iniziativa Vetrine Rossoblù, che sta già riscontrando un forte successo, è possibile inviare la propria foto e/o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.it oppure scrivendo sul canale whatsApp al numero 3332415760.

Qui in pagina, sul nostro quotidiano, trovate il coupon per votare la vostra vetrina preferita e quella più bella: basterà compilare il tagliando e inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net e spedirlo o consegnarlo all’Ufficio Marketing del Carlino,in via Mattei 106.