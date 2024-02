Magia al Lunafarm. Arrivano le fatine del mondo Winx

Magia Winx al Luna Farm, il parco divertimenti dove oggi arrivano Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna per lo spettacolo Una magica melodia per Musa. Realizzato da Wobinda Produzioni e scritto appositamente per l’occasione in collaborazione con Rainbow Spa è ispirato alla Fata della Musica, per vivere tra magiche coreografie, canzoni e laboratori a tema musica e danza le avventure del Winx Club in compagnia delle sei fate. Gli appuntamenti successivi sono previsti per il 9 marzo, il 26 ottobre, il 16 novembre e il 28 dicembre.