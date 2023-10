Magia Disney, due spettacoli per Bologna

Bologna, 24 ottobre 2023 – Se i sogni son desideri, uno si è avverato nella nostra città. E il riferimento a Cenerentola non è casuale, visto che due spettacoli firmati Disney Concerts, di cui uno in prima nazionale, approderanno a Bologna sul palco dell’EuropAuditorium. Un "unicum", lo definisce il padrone di casa Filippo Vernassa, visto che il marchio-leggenda non concede facilmente i diritti per altre produzioni. Ma, "dopo sei mesi di trattative", la squadra composta da EuropAuditorium appunto, Calma Management, Teatro Comunale e Fonoprint Studios ha potuto annunciare non solo l’arrivo di The Sound of magic (il 2 dicembre alle 16 e alle 20.30 e il 3 dicembre alle 16.30) e Fantasia in concert (il 5 gennaio alle 16 e alle 20.30 e il 7, alle 16.30), ma un vero e proprio progetto triennale con due spettacoli l’anno fino al 2026. E nel mezzo, altre esperienze legate al mondo Disney da definire in città. "Il sogno– confessa Alessandro Padovan di Calma Management – sarebbe la mostra itinerante che festeggia i 100 anni Disney, ma servirebbe un mecenate". La proposta è lanciata.

A raccontare quello che già è realtà sono stati ieri i protagonisti dell’avventura, assieme alla delegata alla Cultura Elena Di Gioia che ha ricordato "l’impresa ardita" e l’ambizione del Comune di portare in città "eventi di qualità". Questa la parola che più è ricorsa nel corso della presentazione di ieri, dove lo stesso Padovan ha spiegato le particolarità dei due film in concerto. The Sound of magic è un lungometraggio che celebra i cent’anni di animazioni Disney, in un viaggio che parte nel 1937 con Biancaneve e arriva fino ai giorni d’oggi abbracciando almeno quattro generazioni di spettatori. Creato fra il 2021 e il 2022, "arriverà in Europa il 6 novembre e poi a Bologna. Disney ha affidato l’operazione ai migliori creativi sul mercato". La regia è stata affidata a Amy Tinkham, coreografa anche per Madonna, con all’attivo produzioni di successo da Hollywood a New York. Gli arrangiamenti sono invece firmati da Ben Foster (compositore, direttore d’orchestra, collaboratore di Peter Gabriel) e da Giles Martin, figlio dello storico produttore dei Beatles, George Martin, direttore artistico della Universal e presidente dell’etichetta che possiede i diritti sul catalogo dei Fab Four. Sul palco saliranno sessanta membri dell’Orchestra del Comunale, diretti dal brasiliano Thiago Tiberio, che suoneranno in sincrono con le immagini dei più indimenticabili film, da La Bella e la bestia a Frozen, passando per Alice nel paese delle meraviglie. Immagini che scorreranno su un enorme schermo sopra i musicisti, mentre il pubblico dovrà prepararsi a sorprese ’live’ in un’atmosfera che si rifà alla scena iconica fra Stokowski e Topolino. E a proposito di Fantasia, il secondo spettacolo unirà il film originale del 1940 e Fantasia 2000.

Un’esperienza nuova per i professori d’orchestra dell’ente lirico, come ricordato ieri dal sovrintendente Fulvio Macciardi che ha ribadito la volontà di aprirsi a un pubblico nuovo. "Mi emozionano queste esperienze crossover, fra generi", ha spiegato, anche visto il periodo che sta vivendo il Comunale Nouveau nella sede provvisoria in Fiera. "Non deve essere solo un momento di lutto, ma anche di lancio di nuove iniziative verso un nuovo pubblico, che comprenda pure famiglie. Anche perché – la chiosa– sul repertorio sinfonico, rispetto alla lirica, è più difficile portare novità. Ma cinema e video devono trovare strade comuni". Su questo già sono consolidate le esperienze con Fonoprint che, come ricordato da Giacomo Golfieri, curerà lo sviluppo tecnico del progetto: una sfida che ha conquistato anche Bologna Congressi e l’Ad Donato Loria.