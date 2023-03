Magistrati e politici a confronto "E’ la burocrazia il vero problema"

La prima giornata del Congresso nazionale di Unicost (Unità per la Costituzione) ha visto magistrati, professori e politici, impegnati ad analizzare le novità delle riforme sulla giustizia. Dopo i saluti della presidente Rossella Marro, la parola al vicepresidente della Commissione giustizia alla Camera, Federico Cafiero de Raho: "Sempre più burocrati e sempre meno magistrati. Per i pm non occorre raggiungere il risultato, ma aspettare la legge. Pm e giudici hanno la stessa passione e osservano la costituzione e le leggi". L’ex procuratore nazionale antimafia su conferenze, comunicati stampa e le sanzioni previste dalla legge Cartabia: "Via via che si chiude la bocca ai magistrati, si viola la Costituzione e il principio di libertà di informazione. E sulle proposte di legge sulla separazione delle carriere, de Raho aggiunge: "Ci saranno concorsi separati, neanche a livello concorsuale ci sarà l’unità della magistratura". Oggi la chiusura dei lavori.