Maglia ‘Auschwitzland’ Ticchi assolta: "Non è reato"

di Nicoletta Tempera

Assolta, perché indossare la maglietta con la scritta ‘Auschwitzland’ non costituisce reato. Il tribunale di Forlì si è espresso con una sentenza di assoluzione piena nei confronti di Selene Ticchi, attivista del Movimento nazionale, ex Forza Nuova, accusata di violazione dell’articolo 2 della legge Mancino per aver indossato, al raduno per l’anniversario della Marcia su Roma il 28 ottobre del 2018 a Predappio, una t-shirt che, con il font tipico della Disney, richiamava il campo di concentramento nazista. "Sono felice e soddisfatta. Aspetto di leggere le motivazioni della sentenza", ha detto ieri Ticchi, appena uscita dal tribunale assieme al marito (e suo avvocato) Daniele D’Urso. Al processo si erano costituiti, come parti civili, l’Anpi e il figlio di un sopravvissuto al lager polacco, con l’avvocato Antonio Giambrone. Il pm aveva chiesto una condanna a 9 mesi, con una sanzione pecuniaria di 600 euro. E adesso la Procura si riserva, una volta lette le motivazioni - che arriveranno in 30 giorni - di ricorrere in Appello.

Ticchi, che si era opposta al decreto penale di condanna a 4 mesi andando a dibattimento, era stata ascoltata in aula a novembre scorso. "Ho messo quella maglietta perché quella che avevo indossato poco prima aveva un buco – aveva spiegato l’imputata –. Così poi dall’armadio ho preso la prima cosa che m’è capitata. Non c’era nessuna intenzione di offendere nessuno, tantomeno i deceduti di una tragedia come quella dei lager nazisti. Il giorno dopo di quel 28 ottobre 2018 mio marito si sarebbe dovuto operare, per l’amputazione di una gamba. Ero sotto stress".

La sentenza ha provocato già reazioni. Il deputato dem Andrea De Maria ha detto di essere "molto amareggiato dalla sentenza del tribunale di Forlì. Sinceramente non so cosa ci poteva essere di più evidente rispetto alla violazione della normativa vigente. Un brutto segnale per il Paese e per i valori democratici", ricordando "la proposta di legge, sottoscritta con altri colleghi alla Camera ed al Senato e condivisa con l’Anpi, per rendere più efficace il contrasto alla apologia del fascismo e del nazismo". "Di fronte a una sentenza così mi vergogno – sono le parole di Anna Cocchi, presidente dell’Anpi –. Non riesco a immaginare cos’altro si debba fare perché venga riconosciuto il reato di apologia. È una sentenza che grida vendetta, ma noi vendette non ne facciamo. Sono sconcertata e amareggiata per una decisione che tra l’altro giunge proprio a ridosso della ricorrenza del 27 gennaio. Il nostro impegno è massimo per far sì che la legge in futuro possa evitare simili escamotage".