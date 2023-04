Maglia col logo ‘Auschwitzland’ Il giudice: "Non incita all’odio"

Mancano le prove sulla "portata distintiva" del logo ‘Auschwitzland’ e sul fatto che questo possa essere riferibile a un’organizzazione che nell’attualità persegue finalità di incitazione alla discriminazione. Per questo il tribunale di Forlì ha assolto Selene Ticchi (foto), a processo per la maglietta con la scritta che rimandava al logo Disney indossata il 28 ottobre 2018, a Predappio, per l’anniversario della Marcia su Roma.

Ticchi è stata assolta dalla violazione della Legge Mancino. La Procura ha fatto ricorso direttamente in Cassazione, sostenendo che invece quello sulla t-shirt è simbolo usuale di gruppi fondati sull’apologia della Shoah. Ticchi, assistita dall’avvocato Daniele D’Urso, all’epoca attivista di Forza Nuova, ora è appartenente al Movimento nazionale rete dei patrioti. Originaria di Budrio, vestì la maglietta nera a Predappio e venne immortalata da foto e video. Secondo le motivazioni della sentenza del giudice Marco de Leva, il quadro istruttorio nei suoi confronti è gravemente lacunoso. La pm Laura Brunelli, che aveva chiesto una condanna a nove mesi, ha impugnato in Cassazione.