Sold out le magliette rossoblù per la Coppa Italia: in arrivo nuove forniture

17 giugno 2025 – In questi giorni tanti lettori si sono presentati in edicola per acquistare la nostra maglietta celebrativa della vittoria in Coppa Italia. Un gesto semplice ma sentito, per portarsi a casa un ricordo concreto di una stagione che resterà nella storia del club e nel cuore della città.

Un sold out immediato

Molti, però, non sono riusciti a trovarla. Le maglie sono andate esaurite in pochissimo tempo, in numerose edicole, e questo ha lasciato l’amaro in bocca a chi avrebbe voluto stringere tra le mani quel simbolo di orgoglio rossoblù. Comprendiamo bene il disappunto di chi non è riuscito ad acquistarla. L’entusiasmo per questa iniziativa è stato straordinario e la richiesta ha superato ampiamente ogni previsione: un segnale forte di quanto la passione per il Bologna sia viva e condivisa, e di quanto fosse sentito il desiderio di celebrare un momento tanto atteso.

Ecco come prenotarle

Ci stiamo già attivando per rimediare. Stiamo organizzando un riassortimento delle edicole che avverrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di permettere a tutti — o almeno alla maggior parte — di recuperare la maglietta. Faremo il possibile per soddisfare le richieste che continuano ad arrivare numerose. Dunque, prenotate le t-shirt della taglia desiderata direttamente dal vostro edicolante di fiducia. Per informazioni e aggiornamenti, scrivete una mail a marketing@ilrestodelcarlino.it

Sappiamo bene che per molti non è solo un semplice gadget: è un modo per sentirsi parte di qualcosa di grande, di collettivo, di profondamente legato all’identità della città e alla sua storia sportiva. Per questo motivo, abbiamo pensato ad altre sorprese per i nostri lettori.

Nuove iniziative in arrivo

Nelle prossime settimane proporremo nuove iniziative, pensate proprio per i tifosi. Altri gadget, nuovi contenuti, e ulteriori occasioni per continuare a celebrare insieme una stagione che ha lasciato il segno. Vi terremo aggiornati su date e modalità di distribuzione per le novità che arriveranno più avanti.

Grazie a tutti: ai lettori, agli edicolanti e naturalmente ai tantissimi tifosi che, con la loro passione, continuano a dimostrare che il Bologna non è soltanto una squadra, ma un modo di essere.