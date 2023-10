Magneti Marelli, fiaccolata per dire no alla chiusura. In 1.500 tra slogan e canti: “Crevalcore non si tocca”

Crevalcore (Bologna), 1 ottobre 2023 – Sono partite cantando in testa 'Bella Ciao', le circa 1500 persone che con una sentita fiaccolata hanno percorso lo spazio tra un bar di via Mezzo Levante e l'entrata della Magneti Marelli, nemmeno un chilometro per dire al governo che qui non si può chiudere, ci sono decine di famiglie che rischiano tutto.

"Crevalcore non si tocca!" è il mantra ripetuto dai sindacati, Fiom Fim-Cisl e Uilm, presenti con i delegati. "Ci auguriamo che il 3 di ottobre le cose vadano diversamente rispetto al summit in Regione", dicono tanti cittadini con la fiaccola in mano.

Simone Selmi, segretario Fiom Bologna: "È una vertenza che parte da Crevalcore, dobbiamo ribellarci perché questo non può essere il futuro dello sviluppo tecnologico, non i licenziamenti. Marelli deve ritirare la cessazione dell'attività". Decine i cittadini crevalcoresi presenti, alla fiaccolata per sensibilizzare il governo.

"La politica, a prescindere dal colore, ha grosse responsabilità. Adesso ci tiri fuori dal baratro", dichiarano Giorgia e Michele, commercianti. "Il governo ci dica da che parte sta", insistono i sindacati. "Il 3 andremo a Roma per avere risposte". Presente il presidente Stefano Bonaccini, assieme al segretario regionale PD Luigi Tosiani e ai parlamentari De Maria e Merola. Bipartisan il resto del corteo, presenti anche Marta Evangelisti di Fdi e Silvia Piccinini dell'M5s.