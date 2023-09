Magneti Marelli, i lavoratori in presidio a Crevalcore rifiutano di parlare con Carlo Calenda e lui li insegue

Bologna 30 settembre 2023 – "Non c'è la volontà di parlare con lui". Non appena Carlo Calenda è arrivato alla Magneti Marelli, la Fiom-Cgil ha guidato i lavoratori verso un'improvvisata assemblea, allontanandosi. Il leader di Azione definito "ospite non gradito" dalla Fiom Cgil non è stato ascoltato in un surreale 'inseguimento' davanti ai cancelli della fabbrica a rischio chiusura per volontà della proprietà il fondo Kkr.

Calenda al suo arrivo alla Magneti Marelli, gli operai se ne vanno

"Che cos'è un blocco? Ho capito che non interessa il confronto", le parole di Calenda visibilmente sorpreso della reazione dei lavoratori. Il senatore ha ribadito le accuse a Maurizio Landini: "Non ha fatto battaglia contro la vendita dello stabilimento da parte di Fiat. Serve un sindacato indipendente, invece da quando Elkann ha comprato Repubblica, principale giornale della sinistra, non ha più detto nulla della de-industrializzazione in atto in Italia. Con Stellantis che, ormai, utilizza solo fornitori francesi".

Calenda punge anche il Pd: "Elly Schlein è venuta qui, ma ha detto qualcosa su Stellantis e la de industrializzazione in corso? No. Forse perché come già successo con altri segretari Cgil vuole candidare Maurizio Landini alle Europee...".

Al presidio anche le lavoratrici dell’ex Saga Coffee

Al presidio della Magneti Marelli di Crevalcore ci sono oltre un centinaio di persone. Ci sono coppie di lavoratori che rischiano il posto e anche qualche bambino tra le bandiere sindacali. Prima dell'arrivo del leader di Azione Carlo Calenda con cui ieri ci sono state scintille dopo le parole di Fiom e Cgil ("non sei gradito"), sono arrivate le lavoratrici dell'ex Saga Coffee di Gaggio Montano, accolte da "Bella Ciao", davanti ai cancelli dell'azienda.

Magneti Marelli, il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento di Crevalcore a rischio chiusura (Foto Santangelo)

"Abbiamo voluto portare la nostra vicinanza. Noi sappiamo che cosa state passando", dice la delegata Fiom, Giuseppina Mangoni. Conferma Primo Sacchetti, funzionario Fiom, che sul caso Saga ha scritto un libro "la scalata dell'Everest in ciabatte". “Speriamo che la vostra storia finisca come la nostra: con una riconversione”, dice Mimmo Lisi, delegato Fiom.