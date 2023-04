Magnolie abbattute, residenti in rivolta

Sono settimane di polemiche roventi ad Altedo. Nell’occhio del ciclone l’abbattimento, da parte dell’amministrazione nell’ambito della riqualificazione di piazza della Pace, di quattro magnolie monumentali che, stando a cittadini e opposizioni, erano perfettamente sane, oltre che storiche. Sono state fatte interrogazioni comunali e raccolte oltre un centinaio di firme, da parte dei cittadini, per evitare che questo avvenisse: ma l’abbattimento c’è stato lo stesso.

A portare avanti questa crociata è stato fin dall’inizio un nutrito gruppo di residenti, che racconta: "Le magnolie erano sane. Avevano un diametro del fusto di oltre 50 centimetri e quasi 70 anni d’età. La petizione è stata promossa e consegnata il 23 marzo ed è stata sottoscritta da ben il doppio delle firme richieste, ovvero 100. Abbiamo, poi, consegnato la petizione e una richiesta di accesso agli atti a nome di tutti i residenti firmatari, ma nonostante questo e nonostante stessimo raccogliendo altre firme, il 27 marzo le magnolie sono state abbattute".

I cittadini proseguono: "Lo sconcerto e la delusione per non essere stati ascoltati è alto. Come si possa aver voluto in tempi come questi, dove il cambiamento climatico si fa ogni giorno più evidente, abbattere quattro alberi sempreverdi è per noi inspiegabile. La questione della paventata motivazione relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche è poi risibile come si può vedere dalle foto ancora presenti in Google Earth di come era la piazza fino a pochi mesi fa. Crediamo tutti che sia mancata la volontà ad un certo punto. In data 18 marzo, ovvero il giorno dopo l’invio della nota da parte del Comune che comunicava l’avvio dei lavori, eravamo andati all’Urp per richiedere i moduli per l’accesso agli atti e per richiedere un appuntamento con il sindaco Giovannini. Mai ricevuto risposta". Dello stesso parere l’ex sindaco e ora consigliere di opposizione Massimiliano Vogli: "Questi alberi monumentali erano perfettamente sani e non era necessario abbatterli. Ora vogliamo spiegazioni a questo scempio".

A rispondere è direttamente la sindaca Monia Giovannini: "In queste settimane abbiamo raccolto tanto entusiasmo per il rifacimento della Piazza e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Spiace molto toccare con mano la tentata strumentalizzazione politica su 100 firme raccolte in modo estemporaneo. Ricordo che i residenti a Malalbergo sono 9.200. Ma ricordo sopratutto agli 80 cittadini firmatari effettivamente residenti di girare sul territorio. Abbiamo piantato oltre 1000 alberi in questi anni, se avessi avuto la certezza della stabilità di quelle quattro magnolie ovviamente le avrei conservate, ma le radici sporgevano dal piano stradale di 40 centimetri. L’incolumità dei cittadini è la mia priorità assoluta".

