"Mai più ressa e fumi ai Giardini Margherita"

Mai più eventi che creino cumuli di rifiuti, affollamento e colonne di fumo (a causa dei maxi-barbecue) ai Giardini Margherita. Il consiglio del Quartiere Santo Stefano si è incontrato giovedì scorso e ha approvato all’unanimità – quindi con voto bipartisan – un ordine del giorno riguardo lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate, appellandosi al Comune affinché dia un giro di vite. Il motivo scatenante della mozione è stata la pioggia di lamentele dai residenti a seguito e durante l’International Street Food Festival che, dal 9 al 12 marzo scorsi, ha avuto luogo nel polmone verde del centro bolognese.

Stando al documento presentato dal gruppo di centrosinistra (primo firmatario Andrea Trombini), le celebrazioni hanno "provocato proteste da parte dei cittadini e cittadine nell’area limitrofa al parco o semplici fruitori dei Giardini Margherita, a causa dell’invasione delle proprie case da parte dei fumi provocati dai sistemi di cottura del cibo".

Il documento prosegue citando le povere condizioni igieniche dovuti dai "rifiuti non rimossi dal gestore" e dal pessimo stato in cui è stato lasciato il prato.

Il consiglio di Quartiere chiede dunque al Comune, che ha le competenze per autorizzare l’uso di spazi pubblici per manifestazioni, di apportare alcune verifiche prima di concedere il via libera agli organizzatori. I controlli consistono in misure per prevenire "la formazione di colonne di fumo" ed evitare "danni alle specie vegetali" da parte dei sistemi di cottura. Come ultima cosa, si fa anche richiesta che "gli organizzatori sottoscrivano accordi per la pulizia e il controllo dell area" per evitare accumuli di immondizia.

Aggiunto un emendamento della consigliera meloniana Dalila Ansalone, che ha suggerito che anche "durante ogni tipo di manifestazione autorizzata vengano effettuati in controlli per verificare che lo svolgimento sia in linea con la documentazione presentata dagli organizzatori e rispetti le indicazioni degli autorizzanti".

