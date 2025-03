Maialina abbandonata lungo la strada: il salvataggio della polizia nel Bolognese

San Giorgio di Piano (Bologna), 21 marzo 2025 - Una storia a lieto fine quella che arriva dalla Bassa bolognese, e per la precisione da San Giorgio di Piano.

A raccontare la vicenda lo stesso Comando di Polizia Locale Reno Galliera tramite i canali social: "Purtroppo spesso ci capita di intervenire per recuperare cani abbandonati per strada. L'altra mattina però, a San Giorgio di Piano, l'animale abbandonato era di un'altra razza. Parliamo infatti di una maialina di razza vietnamita, per gli esperti probabile incrocio, in relazione alla sua effettiva stazza, abbandonata da ignoti nella sua cuccia sulla via Codronchi".

L'animale si lasciava accarezzare e avvicinare tranquillamente dalle persone

Dal Comando, poi, aggiungono: "Giunti sul posto i nostri colleghi hanno appurato che, nel frattempo, l'animale era stato soccorso da alcune persone in transito, che lo hanno custodito presso la loro abitazione, in attesa del nostro intervento. Di fatto si trattava di un animale da affezione, che si lasciava accarezzare e avvicinare tranquillamente dalle persone. Chi lo aveva abbandonato aveva provveduto a lasciare nella cuccia un po' di cibo e acqua. Il successivo intervento dei veterinari dell'Asl ha consentito di accertare che la maialina era in buone condizioni di salute, anche se un po' sovrappeso. Dopo gli accertamenti sanitari del caso, la maialina è stata affidata dai veterinari a una associazione di tutela degli animali, che se ne prenderà cura".