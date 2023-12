Maicol & Mirco: "La mia domanda a Morandi"

Non facile affrontare un pittore come Giorgio Morandi, monumento dell’arte, ma Maicol & Mirco, celebre china esistenzialista il cui vero nome è Michael Rocchetti, è stato addirittura invitato a farlo, con tanto di benedizione della Fondazione a lui intitolata. Ed è nato Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi, che inaugura la collana 24 Ore Cultura e viene presentato domani alle 15,30 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti assieme a un altro volume dello stesso editore, Francisco Goya. La tentazione dell’abisso di Otto Gabos. L’incontro, in collaborazione con la libreria Ubik, vedrà la partecipazione di Lorenzo Balbi ed Enrico Fornaroli. E Maicol e Mirco (che ieri ha ricevuto il premio Ciampi a Livorno) torna in uno dei suoi luoghi bolognesi, quell’Accademia dove proprio Morandi insegnò.

Maicol & Mirco, come nasce questo libro che ci porta, a modo suo, nella casa-studio di via Fondazza?

"Dall’idea di fare una collana a fumetti dedicata ai grandi pittori e il mio libro è uscito proprio contemporaneamente alla grande mostra dedicata a Morandi a Palazzo Reale di Milano. Non mi è stato chiesto se volevo occuparmi di un artista, mi è stato proprio proposto Morandi che, guarda caso, è il mio pittore preferito. La casa editrice ci ha abbinati spontaneamente e ho trovato la questione molto sconvolgente. Ho addirittuta messo in stand by un impegnativo libro per la Bao".

Qual è ‘la’ domanda a Giorgio Morandi’?

"Ne avevo proprio una sola, anche se banale ma urgente, come sono le domande che tutti vogliono fare a una persona. Ed era capire perché ha disegnato sempre e solo cose. Questo libro in cui ho disegnato Morandi, mi risolve questo dubbio, è fatto solo di fiction perché volevo raccontare l’opera di Morandi senza nessuno in mezzo, senza spiegazioni, solo io e le sue opere. E in effetti non c’è nessuna parola che veramente Morandi abbia detto".

Quale crede sia il suo segno, che ha portato i curatori a capire che lei eri la china giusta per Morandi?

"Se guardo l’operazione da fuori, mi viene da pensare che sia certamente il minimalismo, un disegno minimale avvicinato a un concetto minimale di un quadro come quello di Morandi. Lui che ha sempre disegnato le stesse cose, apparentemente con poche pennellate. In realtà lui ha sempre dipinto le stesse cose senza mai dipingere la stessa cosa. Una ricerca continua su forma e contenuto, tanto importante anche per me. La differenza è invece che nei quadri di Morandi mancano le persone, nei miei mancano le cose".

Quando ha scoperto Morandi?

"Quando da giovane ero in fissa con l’arte contemporanea più estrema, quella concettuale, quella minimale, correnti che si distaccavano parecchio dall’arte classica. In quel momento ho incontrato Morandi, a Bologna, in via Fondazza, e mi ha fatto fare pace con la pittura".

Benedetta Cucci