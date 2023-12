Maire Vigueur: le città medievali belle e orgogliose

Tra i tanti appuntamenti per celebrare i 30 anni della libreria Ulisse di via degli Orti, spicca quelloin calendario oggi alle 19: Jean-Claude Maire Vigueur, celebre medievista francese, presenta il suo ultimo libro ’Così belle, così vicine: viaggio insolito nelle città dell’Italia Medievale’ (ed Il Mulino) parlandone con Maria Giuseppina Muzzarelli e Francesca Roversi Monaco. L’Italia dei Comuni, liberi e orgogliosi, tra l’XI secolo e la fine del Medioevo, in un itinerario appassionato da Milano a Roma, da Pisa a Perugia.