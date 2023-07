Malalbergo, la Fiera di Altedo Diverte Grandi e Piccini con la Lamborghini della Polizia Stradale

La fiera di Altedo, frazione di Malalbergo, ha raggruppato e divertito grandi e piccini durante lo scorso fine settimana. Attrazione eccezionale, per la giornata di sabato, è stata senza dubbio lo stand della Polizia stradale della sottosezione di Altedo: a troneggiare vicino allo stand, infatti, c’era una Lamborghini Uracan, di un blu fiammante, con la livrea della Polizia stradale.

Grandi e piccoli, attirati da questo modello di automobile rara ed eccezionale, sono stati attratti come api al miele: tantissime le foto davanti a questo esemplare. Oltre a questo nello stand della Polizia stradale, a terra, c’era un tappeto, su cui era disegnata una strada, con tanto di birilli: si tratta di un simulatore di guida in stato di ebbrezza (nella foto). Anche qui si sono fermate tantissime persone. Gli agenti della Polizia stradale, a chi era interessato, facevano dapprima percorrere il tracciato con i piedi, con l’obiettivo di evitare i birilli come se si stesse guidando. Lo step seguente era quello di indossare un paio di occhiali speciali che annebbiano la vista simulando appunto lo stato di ebbrezza: a quel punto la persona doveva ripetere il percorso con i piedi, indossando gli occhiali. Un modo semplice ed immediato per istruire sulla sicurezza stradale.