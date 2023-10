Malamovida a Bologna, raffica di sanzioni. “Assembramenti, schiamazzi e venditori abusivi”

Bologna, 15 ottobre 2023 – Dopo le polemiche delle ultime ore sulla malamovida con l’aggressione a Loris Folegatti, residente in zona universitaria e membro del comitato ‘Via Petroni e dintorni’ da Palazzo d’Accursio ribadiscono il pugno di ferro. La capo di Gabinetto e delegata alla sicurezza integrata, Matilde Madrid, annuncia che nella sola notte di sabato 14 ottobre sono state comminate una raffica di sanzioni per violazione del divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 22, assembramenti e schiamazzi, mancato rispetto degli orari di chiusura e di quelli previsti per il ritiro dei dehors, oltre a bottiglie di birra sequestrate a venditori abusivi.

“Sulla vita notturna continuiamo a mantenere alta l’attenzione con una intensa attività di controllo della nostra Polizia Locale – afferma Madrid -, impegnata anche nelle ultime notti nelle vie della movida cittadina, per controllare e sanzionare le violazioni”.

La capo di Gabinetto dice che “negli scorsi giorni, come noto, sono state notificate due ordinanze del sindaco con limitazioni di orario proprio in via Petroni e nella sola notte tra sabato e domenica sono state comminate sanzioni per violazione del divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22, violazione dell'art.15 del regolamento di polizia urbana per assembramenti e schiamazzi, mancato rispetto degli orari di chiusura e di quelli previsti per il ritiro dei dehors, oltre a numerose bottiglie di birra sequestrate a venditori abusivi. Sanzioni che si sommano a quelli fatti nelle settimane precedenti”.

Il messaggio è chiaro: “Proseguiremo in maniera determinata con i controlli per il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali per garantire una maggiore vivibilità della vita notturna. Accanto a queste misure continueremo a chiedere al Comitato per l'ordine pubblico massima collaborazione per garantire protezione ai tanti cittadini che denunciano spaccio e situazioni pericolose, come quella denunciata da Folegatti, residente della zona, che oggi il sindaco ha chiamato per esprimere solidarietà e ribadire l'impegno dell'amministrazione”.