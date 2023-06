Malamovida, c’è la tregua Presidio fisso promosso "Prima notte tranquilla"

di Chiara Caravelli

La prima notte di controlli rafforzati in piazza Aldrovandi ha sortito l’effetto desiderato. E i residenti possono tirare, finalmente, un sospiro di sollievo sul caso della mala-movida. Forte la presenza di forze dell’ordine, street tutor e assistenti civici a presidiare il divertimento di questa zona di Bologna. "Il rafforzamento delle misure di sicurezza – le parole di Katia Zanotti, ex vicepresidente della Regione ed ex parlamentare Ds che oggi fa parte dell’associazione vicolo Bianchetti (parallelo alla piazza) – ha funzionato fin dalle prime ore della serata. Alle 20 c’erano già due macchine della polizia locale, a cui si sono aggiunti street tutor e assistenti civici. I controlli hanno funzionato bene anche in vicolo Bianchetti".

Una situazione che, almeno per il momento, ha fatto dormire sonni tranquilli ai residenti della zona. Ma la paura che la mala-movida possa tornare fra qualche mese, è tanta. Soprattutto perché, spiega Zanotti, "ora è un periodo in cui moltissimi studenti vanno via da Bologna per le vacanze estive e questo fa sì che la quantità di persone sia contenuta". I residenti vogliono, quindi, certezze sul lungo periodo, indicativamente dall’inizio di settembre in poi, senza il rischio che la situazione di degrado e movida selvaggia si ripresenti una volta passato il ’caso di piazza Aldrovandi’ che ha tenuto banco in queste ultime settimana.

"La serata – dice Stefania Adani, residente in vicolo Bianchetti – è andata bene. La presenza di forze dell’ordine, street tutor e volontari era massiccia e i risultati si sono visti. Sotto casa mia qualcuno ha provato a urinare, ma è stato subito allontanato. Alcuni problemi sono stati risolti, altri invece rimangono, come la musica troppo alta nei locale che va avanti fino alle 2 passate. In questo caso, a nostro avviso, dovrebbero esserci più interventi degli agenti affinché la situazione cambi. Stesso discorso per quanto riguarda i venditori abusivi, che continuano a lavorare tutta la notte. Maggiori controlli e qualche multa in più, forse, potrebbero migliorare ancora di più la situazione della piazza".