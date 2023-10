Malamovida, firme contro il Comune

Oltre duecento firme raccolte in poche ore, ieri mattina in piazza Aldrovandi a sostegno delle diffide al Comune presentate il 28 giugno dall’Associazione via Petroni e dintorni e dal Coordinamento delle 15 associazioni e comitati dei residenti del centro storico. Le diffide riguardavano il rumore provocato dalla movida durante le ore notturne e che, secondo la perizia allegata, supera cento volte i limiti consentiti dalla legge, arrivando a toccare i 26 decibel. Si tratta della prima domenica di raccolta firme: le prossime saranno: il 5, il 12 e il 19 novembre. Poi saranno protocollate e presentate al Municipio.

"Anche gli altri comitati stanno effettuando la raccolta firme – precisa Giuseppe Sisti, presidente del comitato Petroni e dintorni – e contiamo di arrivare a un migliaio perché dal Comune, nonostante le diffide presentate, tutto tace ed è questo silenzio la cosa di cui si lamentano i residenti. Anche stanotte è stato un inferno: caos, persone che vanno avanti e indietro, bottiglie ovunque. Ed è così ovunque qui in centro, piazza Santo Stefano compresa. Davanti all’ingresso dell’abitazione dove vivo, in via Petroni, non dico che cosa c’era. Ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Si è parlato di una ordinanza di divieto per quanto riguarda l’alcol in strada: sappiamo bene che è difficile da attuare tale divieto, ma almeno proviamoci. Facciamo qualcosa. Mi sembra di capire che anche i commercianti sarebbero d’accordo perché questo agevolerebbe la vendita degli esercizi commerciali che sono in regola".

m. ras.