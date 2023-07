Malamovida, lo scontro continua I comitati bocciano la ‘cura Clancy’ "Finora non c’è nulla di concreto"

Clancy "fa esclusivamente riferimento al riposo e al rumore e non alla tutela della salute, senza peraltro proporre nulla di concreto". Le dichiarazioni della vicesindaca Emily Clancy sull’affaire della ‘malamovida’ non hanno placato la collera delle associazioni e dei comitati del centro storico, che nei giorni scorsi avevano già formalmente diffidato il Comune. "Il diritto di cui i residenti lamentano la persistente lesione attiene, invece, proprio al diritto alla salute come emerge limpidamente dalla diffida", ha scritto in una nota il ‘Coordinamento associazioni e comitati residenti centro storico’. "La tutela della salute dei cittadini è un esplicito dovere del sindaco – prosegue la nota –. La lesione della salute dovuto all’inquinamento acustico è un problema urgente e indifferibile cui il sindaco è tenuto a porre rimedio, anche mediante l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti". Come emerge anche dalla recente giurisprudenza, "dinanzi alla lesione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, non è possibile alcun contemperamento di interessi poiché tale diritto primario prevale in ogni caso". Per associazioni e comitati, dunque, "ogni ritardo rispetto al ripristino del livello di inquinamento acustico sotto i limiti di legge rappresenta un inadempimento dei doveri che incombono sull’amministrazione".

La vicesindaca e assessora all’Economia della Notte per la verità, in un’intervista uscita domenica, aveva teso la mano ai comitati stessi. "Risponderemo alle diffide a breve ed entro fine mese presenteremo in giunta i primi interventi del ‘Piano della Notte’", aveva dichiarato Clancy, annunciando anche che i rappresentati dei comitati siederanno in una commissione ad hoc, il Comune sta anche ragionando sulla ‘zonizzazione’ degli orari. Sempre estremamente vigili, intanto, le associazioni di categoria. Ascom, Fipe e Silb "accolgono con riserva le parole della vicesindaca. Le decisioni su un tema così delicato devono essere condivise con tutte le parti in causa, partendo da un punto fermo: la tutela degli imprenditori virtuosi. Quello che non vogliamo è ritrovarci a dover sottostare a decisioni calate dall’alto. Servono dialogo e collaborazione". Ascom batte anche sul ‘no’ a nuove limitazioni degli orari, come Confesercenti. "Abbiamo dato ampia disponibilità al confronto, ma questa apertura non si deve tradurre in nuove pastoie agli orari – ha dichiarato Loreno Rossi, direttore provinciale –. L’unica strada con la chiusura anticipata all’una è via Petroni, che è pure senza dehors. E ci sarebbe ancora malamovida? Evidentemente non dipende dalle attività. Non ci pare che Clancy voglia calare decisioni dall’alto, ascolteremo. In generale chiediamo a tutti di abbassare i toni, non è vero che la situazione sia così drammatica e con questi toni si rischia di fare danno alla città".

Paolo Rosato