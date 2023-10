Malamovida nelle vie Petroni e Broccaindosso. Serranda giù alle 20 per un’osteria e un alimentari

Il sindaco Matteo Lepore ha firmato ordinanze che riducono gli orari di apertura di altri due esercizi pubblici, uno in via Petroni e l’altro in via Broccaindosso. Si tratta – spiega il Comune – dell’osteria La Brace di via Petroni, "sanzionato per urla, schiamazzi, assembramenti sul marciapiede e vendita di alcol da asporto dopo le 22", e dell’alimentari Broccaindosso, nella via omonima, sempre per vendita di alcol da asporto dopo le 22.

I due locali dovranno abbassare la serranda alle 20, fino alle 6 del giorno successivo fino al 15 aprile 2024. I provvedimenti arrivano dopo i controlli della Polizia Locale: di fronte all’osteria sono state ravvisate problematiche di sicurezza urbana, "attribuibili ad alcune azioni e omissioni da parte dei gestori che non svolgono alcuna attività di sensibilizzazione". All’alimentari, invece, erano già stati notificati numerosi verbali.