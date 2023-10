Malamovida sotto la lente. Halloween ’spaventa’ i comitati. Il sindaco: "Collaboriamo"

Halloween sotto la lente. Dopo la malamovida delle ultime serate, il Comune sta pensando di mettere a punto misure ad hoc per la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, quando, specie in zona universitaria, si attendono fiumi di persone.

Ma il sindaco Matteo Lepore, ieri, ha teso una mano ai comitati che, ancora una volta, hanno minacciato di fare causa all’amministrazione che non tutela il loro sonno. "Siamo al fianco dei residenti e tutto quello che si può fare assieme è ben accetto. Credo che dialogherò con loro, anche su queste ultime azioni – ha detto il primo cittadino – perché l’obiettivo non è la contrapposizione, ma trovare insieme soluzioni durature. La città si riempie durante la notte, ci sono alcuni fenomeni, come lo spaccio, che vanno contrastati, e lo stiamo facendo con il comitato dell’ordine pubblico".

Una prima mossa, intanto, potrebbero essere i bagni previsti in piazza Aldrovandi (il cui progetto è attualmente al vaglio della Soprintendenza): se arrivassero entro la fine del mese, sarebbe un segnale per quel piano della notte che, finora, non pare aver dato i risultati sperati. Così la pensano i comitati di residenti, che guardano con timore alla Notte delle streghe e ai relativi festeggiamenti per le strade della zona universitaria. "Chiediamo un’azione preventiva di comunicazione e di controllo da parte di street tutor e Polizia municipale", osserva Otello Ciavatti, portavoce del comitato di piazza Verdi. Secondo lui, la ’malamovida’ è davvero peggiorata: "La situazione in Piazza Aldrovandi, piazza Verdi e piazza Santo Stefano fino alle 3 di notte è preoccupante – dice – . Occorre stabilire delle regole, ma vediamo pochi risultati concreti".

Da parte sua Giuseppe Sisti (Assopetroni) riconosce all’amministrazione il merito "della stretta sugli orari dei locali e delle sanzioni amministrative elevate", ma ancora non basta. Soprattutto in vista di Halloween, "un momento delicato, di crisi".

Cosa serve, dunque? "Va vietato il consumo di alcol per strada – replica Sisti –. Capisco che sia una misura difficile da fare digerire, ma troppa gente vaga con bottiglie di tutti i tipi in mano. Noi, come 15 comitati, abbiamo fatto due diffide al Comune, tra giugno e luglio, ci dispiace non abbiano risposto. Se ci tirano per i capelli, saremo costretti alle cause".

