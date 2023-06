Malandrino&Veronica, fenomeni da Medioevo Quando è la storia a dare spettacolo

Personaggi inaspettati si aggirano per il Museo civico medievale. Fino al 28 luglio, ogni mercoledì, giovedì e venerdì (alle 21) Malandrino&Veronica sono i protagonisti di Fenomeni dal Medioevo. Quando la storia dà spettacolo, con Raffaella Silva e Maurizio Grano. Cruento, enigmatico, tra tetraggini e splendori è sicuramente una fonte straordinaria di ispirazione: è il Medioevo. Sono tante le saghe e i kolossal fantasy ambientate a quei tempi, ma senza spade e armature originali come quelle delle collezioni del Museo civico medievale. Lo spettacolo, dunque, si propone di "far vivere quell’atmosfera un po’ magica e misteriosa di un’era che ancora oggi affascina".

Info: in via Manzoni, 4. Prevendita online su Midaticket, 351 3959760.

