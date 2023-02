Malata di cuore, sarà operata Bambina curda di venti mesi dal campo profughi al Sant’Orsola

Un viaggio della speranza per Ayleen, bimba curda di appena venti mesi, gravemente malata ma confinata con la madre, rifugiata politica, in un campo profughi iracheno: domenica sera madre e figlia sono arrivate a Bologna.

Una storia tragica e, forse fin troppo frequente, quella della piccola colpita da una cardiopatia congenita talmente grave da essere incompatibile con la vita. La malnutrizione e la patologia non diagnostica celermente hanno aggravato l’accrescimento della bambina e le sue condizioni generali. Tanto che in seguito a un’influenza, le sue condizioni sono precipitate.

Ad accorgersi della gravità della situazione, grazie alla segnalazione di una volontaria, l’unico cardiologo pediatrico presente nell’ospedale iracheno dove la bambina è stata portata. In un primo momento sembrava che la soluzione più veloce fosse quella di trasferirla in Egitto, Paese che riserva alcuni posti nei suoi ospedali ai casi di cittadini stranieri che versano in condizioni gravissime ma non possono essere curati nel loro Stato di origine. Ma anche in questo caso il destino non è stato benevolo con la bimba, in quanto l’Egitto ha dichiarato di non avere posti per accoglierla. I medici iracheni, consapevoli di non avere la strumentazione per affrontare un intervento così delicato, essendo necessario attuare anche una ventilazione meccanica, hanno chiesto aiuto e la rete internazionale di solidarietà si è mossa per dare una speranza ad Ayleen.

La catena dei soccorsi ha coinvolto la Regione Emilia-Romagna, che oltre a facilitare le operazioni di arrivo della piccola coprirà le spese mediche necessarie alle cure. Un’aereo-ambulanza è stato messo a disposizione dal ministero della Difesa del Lussemburgo a favore del Comando europeo, un team medico specializzato ha assicurato che la bambina fosse trasportata in sicurezza dal campo profughi all’aeroporto internazionale di Sulaymaniyah, in Iraq, e da lì fino a Bologna. Il volo è stato organizzato dal Comando europeo per il trasporto aereo (European Air TransportCommand), mentre ai medici del Sant’Orsola (la cardio-chirurga Emanuela Angeli e la anestesista Sara Schirru) che attendevano in pista assieme alla Croce Rossa, è stata affidata la bambina. L’Associazione Piccoli grandi cuori ha preso in carico la madre e darà il supporto necessario per tutte le necessità extraospedaliere, visto che la donna dovrà sicuramente fermarsi per un periodo non certo breve in città.

Il tutto è stato possibile anche grazie alla segnalazione dell’associazione Help Aps di Sassuolo (Modena), che ha tenuto il contatto con l’associazione che in territorio iracheno segue i bambini malati di cardiopatie.

Il reparto che ha preso in carico la piccola, dove riceverà tutte le cure necessarie, è diretto dal professor Gaetano Gargiulo.

"Il mio pensiero va innanzitutto alla piccola – commenta Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la Salute della Regione – a cui mando un abbraccio che possa accompagnarla in questa sfida così difficile. Nessun bimbo al mondo dovrebbe trovarsi ad affrontare prove di questo tipo. Voglio anche ringraziare tutti i soggetti che si stanno adoperando per lei e che hanno contribuito alla sua presa in carico cioè i professionisti della cardio-chirurgia pediatrica del Policlinico, lo European air transport command, il Comando operativo di vertice interforze, il 118, Croce Rossa e l’Associazione Piccoli Grandi Cuori".

Monica Raschi