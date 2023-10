Malati e denutriti, salvati due cani

Malati, abbandonati in gabbie senza cibo nè acqua e tra le feci. Queste le i condizioni in cui sono stati trovati, a Medicina, in via Fiorentina, due cani, un dogo argentino e un molosso. Ad intervenire, a seguito delle telefonate di alcuni vicini, i carabinieri di Medicina insieme alle guardie zoofile. Denunciato per maltrattamento di animali un 50enne, italiano, con precedenti di polizia e già noto alle forze dell’ordine come ‘soggetto violento’. Scattata una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna che i carabinieri hanno eseguito unitamente al Nucleo di Guardie Eco Zoofile di Bologna e a un veterinario del Canile Intercomunale di Budrio, i due animali sono stati sequestrati e trasferiti nel canile. L’uomo è stato denunciato.