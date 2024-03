Malattie al fegato, lo studio. Il ruolo degli inquinanti sui luoghi di lavoro

Materiali inquinanti sul luogo di lavoro e sviluppo di malattie epatiche: una ricerca condotta dal Sant’Orsola ha riscontrato una possibile correlazione tra questi due elementi. L’esposizione prolungata per diversi anni a inquinanti quali metalli, coloranti, refrigeranti a cloro, emissioni di gas di scarico e pesticidi porterebbe a una maggiore probabilità di incorrere in gravi malattie del fegato. "Ci tengo a specificare che l’intento non è quello di suscitare allarmismi, per stabilire una correlazione causa-effetto con specifici inquinanti servirebbero ulteriori studi" sottolinea Francesco Tovoli, ricercatore dell’unità operativa di Medicina interna, malattie epatobiliari e immunoallergologiche (diretta da Fabio Piscaglia). "La nostra ricerca ha però dimostrato che l’esposizione può rappresentare, in determinate condizioni, un ulteriore fattore di rischio. Il nostro obiettivo è la prevenzione, per evitare che insorgano future forme di cancro e cirrosi".

La ricerca si è svolta dal 2018 al 2021 su 201 pazienti affetti da steatosi epatica (nota come malattia del fegato grasso), una condizione molto comune. I 201 pazienti sono stati divisi in due gruppi, chi non manifestava alcun sintomo e chi invece aveva riscontrato complicazioni, e gli è stato chiesto di compilare un questionario sulle loro abitudini di vita, lavoro, esposizioni a sostanze tossichi. Dei pazienti con complicanze, il 27% è stato esposto a lungo termine a coloranti, pigmenti, vernici e resine (contro il 14% dei pazienti senza complicanze), il 20% a gas di scarico (contro il 9% del secondo gruppo), il 33% a solventi (contro il 21%), il 44% a metalli (contro il 14%).