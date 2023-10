Malattie genetiche rare: nuova ricerca Unibo

Bologna, 18 ottobre 2023 – La Fondazione Telethon quest'anno ha assegnato sei Seed Grant, per un totale di circa 315 mila euro, per la ricerca sulle malattie genetiche rare, una di queste è stata vinta dal’Università di Bologna che studierà la miopatia da corpi di poliglucosano di tipo 1. Sarà la professoressa Caterina Garone, al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna, a occuparsi della ricerca.

Cosa è la miopatia da corpi di poliglucosano di tipo 1

La miopatia da corpi di poliglucosano di tipo 1 è una malattia genetica molto rara caratterizzata da alterazioni del metabolismo del glicogeno, una molecola che rappresenta la forma di deposito e di riserva del glucosio del nostro organismo, come spiegato da Fondazione Telethon. Nei pazienti con la malattia, prosegue la spiegazione, il glicogeno non ha la sua struttura caratteristica, con una proteina centrale che lega – a forma di stella - tante catene ramificate di più molecole di glucosio, ma si presenta sotto forma di filamenti fibrillari non ramificati che si accumulano all’interno di particolari strutture cellulari chiamate “corpi di poliglucosano”.

Al momento ne sono noti meno di 30 casi in paesi di tutto il mondo, tra i quali l’Italia, ma è possibile che siano sottostimati. Il momento dell’esordio della malattia è variabile, dall’età pediatrica all’adolescenza.

Quali sono le possibilità di cura

Al momento non esistono cure specifiche per la miopatia da corpi di poliglucosano di tipo 1. Ciò che si può fare è agire su singoli sintomi, come ad esempio il trapianto di cuore per l’insufficienza cardiaca. In questo contesto il nuovo studio Unibo risulta essere quantomai importante.

Di cosa si occuperà la professoressa Garone

Questa patologia è dovuta alla mutazioni del gene RBCK1, la professoressa Garone e la sua équipe cercheranno di capire il ruolo di questa nel metabolismo del glicogeno. Dovranno essere studiate cellule staminali muscolari e cardiache ottenute da fibroblasti di pazienti.