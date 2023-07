Malattie neuromuscolari, al Bellaria di Bologna il primo centro pubblico in Italia

Bologna,24 luglio 2023- Istituito all’ospedale Bellaria un nuovo reparto neuromuscolare: è grazie al sistema regionale dell’Emilia Romagna e alle competenze della Fondazione Serena che è partito il piano di riorganizzazione portato avanti negli ultimi mesi dall’Azienda sanitaria di Bologna e condiviso dalle associazioni dei pazienti AssiSla, Asamsi, Aism, Aisla, Aisa, Telethon, Uildm. Verrà ospitato dall’Ircss (Istituto Scienze Neurologiche di Bologna) all’ospedale Bellaria un primo nucleo di quattro posti letto operativi entro la fine dell’anno, si punta ad averne sedici tra tre anni. È il primo caso in Italia di centro completamente pubblico, fondato sull'esperienza dei Centri Clinici NeMo, gestiti proprio dalla fondazione Serena. Si chiamerà infatti Centro Clinico NeMo Bologna.

“Il territorio emiliano è da sempre culla di sperimentazione per nuovi modelli di sviluppo in ambito sanitario” ha commentato l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini “Modelli di cura che sono aperti a tutti perché pubblici, che accolgono però l’esperienza che viene dal terzo settore, e cioè dalle famiglie dei malati stesse”. Per questo abbiamo sposato questa idea, a maggior ragione se si pensa che alla cura si affianca l’altro caposaldo fondamentale della ricerca scientifica”.

Modello multidisciplinare

La peculiarità di questo approccio è che il modello di cura si fonda sulla multidisciplinarietà, grazie alla presenza nei reparti di professionisti con specialità cliniche differenti, chiamati a operare insieme per garantire la continuità di cura. I pazienti e le famiglie vengono accompagnate durante tutto il loro percorso di vita, e in ogni fase della malattia. Oltre alle camere per la degenza ordinaria ci saranno anche aree ambulatoriali e di day hospital, ma anche aree pediatriche, palestre, aree comuni, giardini e terrazzi. Fondamentale è che ai percorsi di cura ospedalieri si affianchi l'assistenza domiciliare, visto che purtroppo con molte di queste patologie bisogna convivere tutta la vita.

NeMO affianca poi alla diagnosi e alla cura anche l'attività scientifica di ricerca, l'avvio delle opere di ristrutturazione è fissato per settembre. Il centro sarà realizzato nel padiglione C dell'Ospedale Bellaria, mentre i percorsi di riabilitazione e ricerca saranno di fronte, nel padiglione.