Malattie neuromuscolari Nasce il centro Nemo

Il centro Nemo, per le malattie neuromuscolari, nascerà anche sotto le Due Torri.

A darne notizia sono il coordinamento locale di Telethon e la Uildm bolognese, spiegando che così si realizzerà "finalmente anche nella nostra città un miglioramento significativo dell’intervento sanitario ospedaliero verso quelle patologie rare e rarissime che finora avevano avuto un seguito chiaramente insufficiente non tanto per carenze di competenze professionali presenti in città, quanto per le inadeguatezze della struttura organizzativa di riferimento e delle metodologie di intervento". Dell’avvio della progettualità del centro clinico si è parlato in un incontro tra la direzione generale dell’Ausl Bologna con le associazioni delle famiglie dei pazienti con patologie neuromuscolari.

All’iniziativa era presente Alberto Fontana, presidente della Fondazione Serena, che ha la conduzione del Centro clinico Nemo di Milano e delle altre città italiane, e il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon, ha ufficializzato la decisione operativa. Il centro avrà una gestione pubblica affidata all’Irccs Istituto delle scienze neurologiche di Bologna con sede al Bellaria: fin da subito viene attivata la funzionalità di quattro letti, ai quali successivamente saranno affiancati altri 14. Sono già stati identificati gli spazi fisici e la logistica relativa, realizzata entro i prossimi due mesi. La Fondazione Serena e il Centro clinico Nemo di Milano forniranno tutta la assistenza organizzativa necessaria per la realizzazione della struttura che garantirà la presa in carico globale.

Viene infine garantita la continuità di cura e riabilitazione con la presa in carico di tutti i pazienti precedentemente seguiti dal centro ‘Il Benè (Sla, Sm, Atassie e Miastenia) ed afferenti alle quattro Associazioni che lo sostenevano e che nelle scorse settimane avevano protestato per la chiusura del centro di riferimento.