Malattie neuromuscolari. Sfide e nuove terapie

Una giornata per discutere di malattie neuromuscolari tra cui distrofie muscolari, atrofia muscolare spinale, sindromi miotoniche. Si svolgerà oggi, a partire dalle 9 nella sala Farnese a Palazzo d’Accursio, in occasione della settima edizione della Giornata delle malattie neuromuscolari promossa da Aim (Associazione italiana di miologia) e Asnp (Associazione italiana per lo studio del sistema nervoso periferico). Al centro dell’incontro le sfide a cui stanno lavorando la Regione e i Centri di riferimento come l’Istituto delle Scienze Neurologiche del Bellaria, individuato come Centro di III livello regionale per queste patologie, in riconoscimento delle competenze e dell’esperienza maturata in tanti anni di lavoro clinico e scientifico. Antonella Pini (foto) neuropsichiatra infantile e coordinatrice del convegno: "Le malattie neuromuscolari rare sono sempre meno invisibili. Molte sono le novità: prima di tutto il consolidamento delle terapie nella Sma sia farmacologiche che genica stanno confermando la loro efficacia e tollerabilità".