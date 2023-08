Malattie rare, la lotta di Federico Raccolta fondi per le terapie

Un ragazzo studioso, sportivo, allegro che si prepara per gli esami di terza media. Poi la vita di Federico, che vive a Perugia, cambia improvvisamente: cadute e svenimenti improvvisi, sono i primi sintomi di una terribile diagnosi: malattia di Lafora, una patologia genetica neurovegetativa irreversibile per la quale non esiste una cura, ad esito fatale nel giro di pochi anni. Federico oggi ha 17 anni, non cammina, non è in grado di mangiare da solo, di scrivere, di lavarsi e non parla quasi più. Per lui resta un’unica speranza: una cura sperimentale al Bellaria, ma riservata a un numero molto limitato di pazienti, perché i trial clinici richiedono che i destinatari siano in grado di camminare, e Federico non può. Per lui è disponibile solo a pagamento. La mamma del ragazzo, Margherita, non si è mai arresa al ’non esiste una cura’ ed ha creato intorno sé un vero e proprio gruppo di lavoro che ha portato Federico alla Neurologia del Bellaria diretta da Roberto Michelucci, riferimento nazionale per questa patologia. Grazie alla generosità di tanti e alla forza della sua famiglia, il giovane ha iniziato la cura sperimentale acquistando di tasca propria il farmaco Val 1221 dalla ditta statunitense Parasail. Il costo per sei mesi di terapia è di 50.000 dollari. Federico ha iniziato la cura a giugno, dovrà farla ogni quindici giorni, quindi andrà avanti fino a dicembre.

L’associazione Bimbo Tu ha iniziato una raccolta fondi sul web (https:gofund.me73255e17) per aiutare la famiglie di Federico nel viaggio da casa sua fino al Bellaria: sono 250 chilometri e serve un’ambulanza con autista e infermiere che costa 1.40 euro al chilometro. L’obiettivo è raccogliere 8.900: in appena quattro giorni le donazioni sono state 202, per un totale di 6.829 euro. L’obiettivo è vicino.

m. ras.