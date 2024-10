Malattie renali, serata evento a Casa Pavarotti per raccogliere fondi

Bologna, 8 ottobre 2024 – Una serata a Casa Pavarotti a Modena, venerdì 11 ottobre dalle 18.15, a sostegno dell'associazione Nefros, impegnata nella prevenzione e cura delle malattie renali.

"I problemi ai reni sono sottovalutati. È importante trovare i fondi per portare avanti la ricerca e per sensibilizzare su questo tema attraverso campagne di prevenzione”, parla Nicoletta Mantovani, vedova del tenore.

Così facendo musica e cultura "si uniscono e insieme diventano dei motori importantissimi, come diceva Luciano (Pavarotti; ndr). Con questa serata vogliamo unire i suoni della musica con la nefrologia”, ricorda Mantovani.

Presentato in mattinata a Palazzo d’Accursio, a Bologna, il progetto si impegna a raccogliere fondi da impiegare nel finanziamento per l'acquisizione di risorse umane in ambito nefrologico.

L'ipotesi è "quella di finanziare un dottorato di ricerca da 70mila euro, quota comprensiva del supporto triennale e di un periodo all'estero. In realtà si punta anche più in alto, fino a coprire la figura di un ricercatore a tempo determinato (in tenure track), pari a 222mila euro per 6 anni”, fa sapere Roberto Guizzardi, presidente associazione Nefros.

Le risorse umane saranno destinate alla struttura complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Ircss Azienda Ospedaliero-Universitaria diretta da Gaetano La Manna, con la finalità di supportarne l'attività di ricerca. “L’aiuto di chi crede nella ricerca è fondamentale per costruire questo percorso. Una persona su dieci ha una problematica di reni. Quindi è importante creare dei momenti conoscitivi che facciano capire anche il valore della prevenzione”, afferma Irene Capelli del reparto di Nefrologia del Policlinico Sant'Orsola.

Prima della cena, sempre venerdì 11, verrà data la possibilità ai partecipanti di visitare la Casa Museo di Pavarotti e, alle 19.15, di ascoltare le arie liriche dei Giovani Cantanti della fondazione dedicata al “Maestro”. Intorno alle 19.45 il grande appuntamento al Ristorante Europa 92 con la cena di autofinanziamento (100 euro a testa) dell’associazione. Specificando la causale in forma distinta per iscrizione alla cena o per una donazione, è possibile donare al conto corrente di Nefros dedicato alla serata: IT 18 Y070 7236 6510 0000 0718 395.