Malika Ayane: "La libertà nei miei racconti"

Come è difficile vivere il presente, percepirne i piccoli piaceri, godere di quello che si ha. È una ricerca continua dell’esperienza nuova a muovere le nostre esistenze. È l’Ansia da felicità, come racconta il titolo del debutto della cantante Malika Ayane come scrittrice. La raccolta di racconti (Rizzoli) verrà presentata domani al San Filippo Neri (ore 20.30. Ingresso libero sino a esaurimento posti).

Ayane, cosa spinge una cantante così impegnata come lei a scrivere dei racconti?

"Forse il fatto di confidare nel potere terapeutico della scrittura. O forse il bisogno di catalogare una infinita quantità di ricordi, di parole scambiate a volte casualmente, furtivamente, che però, da qualche parte, hanno lasciato un segno, si sono sedimentate e aspettavano solo di tornare a vivere. Per una persona curiosa come me, è stata una occasione irripetibile".

Parlava di ricordi.

"Sì, io ho una memoria particolare, immagazzino, più che volti e nomi, sensazioni, anche epidermiche, odori, emozioni. Sono frammenti di esistenze che incontro ovunque, al bar, in una sala d’attesa e maniacalmente registro su un taccuino. Proprio da quel taccuino, per me una sorta di feticcio, è nato il libro".

Storie, in buona parte femminili, accomunate dall’ansia da felicità, che è anche il titolo di una sua canzone.

"Sono storie che ci riguardano, tutti, perché sono testimonianze di come sia diventata una impresa eroica accontentarci di quello che siamo e di quello che abbiamo oggi. È come se ci mancasse sempre qualcosa, non esercitiamo più la pratica dell’accettazione. L’ansia da felicità rischia di farci perdere il gusto di gioire per i risultati raggiunti. Le mie protagoniste potrebbero essere felici, ma l’ansia le assale. In continuazione".

Storie molto comuni.

"Certo, e sono molto orgoglioso della loro ‘normalità’. Le leggiamo e abbiamo sempre l’impressione di conoscere benissimo i protagonisti. Li abbiamo sfiorati al bancone del bar, sono i nostri vicini che vediamo dalla finestra. Sono personali e universali. Ogni volta che presento il libro, ci sono delle persone che mi dicono di essersi riconosciute nelle mie eroine. Come se mi fossi ispirata alle loro vite. Scoprire che molti si ritrovano tra le mie pagine è stata la vera grande soddisfazione".

E così diverso scrivere canzoni e racconti?

"La differenza non è tanto nella forma, ma nella diversità di orizzonti. Le canzoni, se pure in maniere diverse, hanno sempre a che fare con chi sono, con il mio vissuto, i racconti di Ansia da felicità mi hanno regalato la libertà, l’ebbrezza di poter osservare un panorama ampio, infinito, quello della natura umana, con la sua bellezza e la sua capacità di trasmettere continuamente stupore".

Pierfrancesco Pacoda