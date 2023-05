Malini Bici, domenica sui pedali In bicicletta fino alla casa di Vasco

Casalecchio ciclistica chiama, Vasco risponde? Grande l’attesa per le decine di ciclisti che domani, dalla rotonda Biagi a Casalecchio, raggiungeranno in sella alla propria due ruote la casa di Vasco Rossi, il Blasco nazionale, a Zocca, sulle colline della montagna modenese. "Questa insolita escursione ciclistica – racconta Paolo Malini, titolare dell’omonimo negozio di bici a San Biagio di Casalecchio – è stata ideata da Mauro Lambertini, capitano del club ciclistico ’Malini Bici. Sempre sui pedali’ e ci fa fare un salto di 40 anni. Ci fa tornare al 1983, quando Lambertini aveva una folta chioma di capelli biondi e lunghi. In quell’anno, sia Mauro che Vasco frequentavano la palestra Muratori che a Casalecchio stava in via del Lavoro (zona industriale), proprio di fianco al capannone in cui in quegli anni abitava e componeva canzoni Vasco Rossi. E dove, pare, abbia inciso la canzone "Dormi, dormi". Vasco si recava spesso in palestra e si allenava con Mauro. Ora che Mauro non ha più i capelli, proprio come Vasco, si riconosceranno quando si incontreranno a Zocca". Puntuali, i ciclisti di Malini Bici partiranno domattina alle otto dalla rotonda Biagi. Non si sa se ci sarà Vasco ad accoglierli sulla porta di casa. Una cosa è certa. Affronteranno un percorso di circa 86 chilometri che sarà macinato in poco più di tre ore e mezza, pedalando su una serie di dislivelli pari a 1.344 metri di altezza. Il tracciato prevede che all’andata si passi per Zola Predosa, Ponte Rivabella, Il Loghetto, Montemaggiore, Fagnano, Savigno, Monteombraro e poi Zocca. Al ritorno si passerà da Tolè, Montepastore, Monte San Giovanni, Calderino, Zola e Casalecchio. Nicodemo Mele