Malore a 103 anni: "Soccorsi eccellenti"

Salvata in extremis grazie all’intervento dell’ambulanza del Pronto Soccorso dell’ospedale Dossetti un’ultracentenaria soccorsa domenica a Montebudello. Il malore ha colpito la donna, 103 anni, fino ad ora in perfetta salute, nel corso del pranzo alla presenza di figli, nipoti e altri famigliari. Immediata la chiamata al 118 e, riferiscono, "in pochi minuti da Bazzano sono intervenuti prima un’auto con dottoressa e infermiera e poco dopo un’ambulanza che, con professionalità e gentilezza l’hanno soccorsa". "Le hanno salvato la vita in un contesto di grande efficienza, con tanta professionalità e cortesia", sottolineano i famigliari.