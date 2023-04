Malore ai fornelli, anziano muore carbonizzato

Si accascia sui fornelli e muore. È stato ritrovato carbonizzato, ieri nella tarda mattinata, nella sua casa di via Canova a San Lazzaro, Fernando Burzi, un anziano di 79 anni. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri l’anziano avrebbe avuto un malore fatale mentre era ai fornelli per cucinare. Fernando Burzi è morto sul colpo colpito dal malore ed è caduto sul formello che in quel momento era accesa poiché si stava preparando il pasto. Per l’anziano all’arrivo di carabinieri e soccorsi non c’era più nulla da fare. Inutile l’intervento del 118 in via Canova di ieri mattina. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’incidente mortale, secondo i primi accertamenti sul corpo della vittima potrebbe essere avvenuto tra lunedì sera e martedì mattina.

Il 79enne viveva da solo nella casa di San Lazzaro ed era seguito dai volontari della Pubblica Assistenza essendo colpito da una patologia che prevede la dialisi.

E nella mattinata di ieri sono stati proprio i volontari della Pubblica Assistenza di Monterenzio a lanciare l’allarme. Gli operatori, infatti, si erano recati presso l’abitazione dell’anziano proprio per portarlo a fare la terapia prevista settimanale. Ma il 79enne, però, non rispondeva nè al citofono nè al telefono fisso.

A quel punto, dopo un po’ di attesa, già preoccupati, ma nella speranze sperando che l’uomo aprisse la porta, sono stati chiamati i carabinieri della poco distante stazione di via Poggi. I militari hanno poi allertato anche i vigili del fuoco. I pompieri sono sopraggiunti in via Canova con una squadra e l’atrezzatura per sfondare la porta dell’abitazione del 79enne. Aperta la porta d’entrata i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento e con i carabinieri e i volontari della Pubblica Assistenza hanno fatto l’amara scoperta.

Le fiamme che hanno avvolto il cadavere di Burzi non hanno coinvolto nè il resto dell’abitazione del 79enne nè il condominio rendendo, al tempo stesso, impossibile ai vicini dare un qualsiasi tipo di allarme di quello che stava avvenendo.

Zoe Pederzini

