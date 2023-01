Malore alla guida, si schianta e muore a 49 anni Sabato notte altri due incidenti a Bologna

Strade di sangue, tra sabato e domenica. Ben tre incidenti si sono verificati tra città e provincia, tutti verso mezzanotte.

Il più grave è quello avvenuto in via Castelfranco a San Giovanni in Persiceto: Mohammed Fayyaz Bhatti, 49 anni, ha perso la vita, dopo essersi schiantato pare a causa di un malore mentre era al volante. È uscito di strada, finendo in un fosso: per il cittadino pakistano non c’è stato nulla da fare e carabinieri e 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere. Più o meno alla stessa ora, poi, uno schianto è avvenuto a Borgo Panigale, in via Togliatti: qui un automobilista ha perso il controllo della propria utilitaria e nella carambola ha centrato alcune auto parcheggiate e dei lampioni. L’uomo non ha riportato ferite gravi. Sul posto polizia e vigili del fuoco.

Infine, quasi in contemporanea con gli altri due, un terzo incidente è avvenuto su viale Carlo Pepoli, zona Saragozza, all’altezza del liceo Righi (foto). Per motivi al vaglio della polizia locale, anche in questo caso l’uomo alla guida ha perso il controllo e si è schiantato contro l’aiuola spartitraffico, facendo tutto da solo. Non ha riportato ferite gravi.