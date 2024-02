Soccorso in autostrada: salvato 54enne colpito da malore

Bologna, 14 febbraio 2024 - Nella giornata di domenica 11 febbraio, un 54enne di origine polacca è stato soccorso in autostrada dalla polizia stradale di Bologna, dopo essere stato colpito da un malore. Per la buona riuscita dell'operazione di salvataggio è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dell'ambulanza.

La dinamica

Durante un controllo in autostrada A1, la p olizia stradale di Bologna ha notato un veicolo con targa polacca parcheggiato in prossimità del km 256 Nord. Dall'autoarticolato, che presentava le sicure regolarmente inserite, provenivano colpi di clacson che hanno allarmato immediatamente le forze dell'ordine, avvicinatesi immediatamente al mezzo per verificare la situazione.

Non ottenendo risposta dall'interno dopo alcuni colpi sulla cabina, e non trovando l'autista nemmeno dopo una ricerca nella vicina stazione di rifornimento, i poliziotti hanno subito provveduto a contattare i vigili del fuoco e l'ambulanza.

Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno forzato lo sportello del veicolo, riuscendo ad aprire e trovando l'autista disteso sul sedile privo di sensi. L'uomo è stato trasportato in codice 2 all'ospedale di Borgo San Lorenzo (FI) per gli accertamenti, che hanno riconosciuto in un ictus la causa dell'improvviso mancamento.