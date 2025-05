Malore fatale mentre guida, stroncato sulla A13

Bentivoglio (Bologna), 2 maggio 2025 – Un malore, probabilmente. Sull’asfalto dell’A13, non ci sono segni di frenata. Come se l’auto su cui viaggiava l’uomo, un sessantacinquenne residente a Novi di Modena, sia andata avanti da sola, dritta contro il guard-rail e poi giù nei campi che costeggiano l’autostrada, ribaltandosi più volte. L’auto è uscita di strada alle 16.50, autonomamente, probabilmente a causa di un malore del conducente e ha proseguito la marcia nella scarpata per altri 160 metri prima di fermarsi senza lasciare scampo all’automobilista, morto sul colpo.

Questa la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, intervenuta per i rilievi del tragico incidente. Dagli accertamenti della Polstrada è stato escluso che altri mezzi siano stati coinvolti nell’incidente e anche che l’uscita di strada possa essere stata causata da un improvviso guasto, come l’esplosione di una gomma.

Un’ipotesi è quindi che l’uomo sia rimasto vittima di un malore, che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto, finendo poi fuori strada.

In A13 oggi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per tirare fuori il cadavere dell’uomo dalle lamiere. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare la morte dell’automobilista che viaggiava verso sud. A dare l’allarme ai soccorsi sono stati altri automobilisti: vista la gravità della situazione, si era alzato in volo anche l’elisoccorso, purtroppo inutilmente.