Malore fatale, anziano fungaiolo stroncato nel bosco

CronacaMalore fatale, anziano fungaiolo stroncato nel bosco
12 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Doppio intervento per i vigili del fuoco, a cavallo tra mercoledì e giovedì, sulle montagne dell’Appennino. Il primo intervento è stato nel tardo pomeriggio di mercoledì a Monte Baducco, in territorio di Castiglione dei Pepoli. Un 78enne, nato a Camugnano e residente a Monte Baducco, è morto dopo esser andato a cercare funghi, come faceva spesso. Stando a quanto ricostruito, però, durante il percorso nei boschi è andato in arresto cardiaco e si è accasciato in una zona impervia.

A dare l’allarme alcuni familiari. Piuttosto complicato il recupero del corpo senza vita del 78enne: sul posto il Soccorso Alpino della stazione Rocca di Badolo, i vigili del fuoco di Castiglione dei Pepoli, i carabinieri di Castiglione, ambulanza, automedica ed elicottero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un altro intervento dei vigili del fuoco è stato necessario anche ieri mattina, poco dopo le 10. Un ottantenne, nato e residente a Porretta, si era recato a cercare funghi nei sentieri nei pressi di Badi, vicino al lago di Suviana. A un certo punto è scivolato e cadendo, in un tratto impervio, si è ferito a gamba e caviglia. Non riuscendo a proseguire l’uomo ha avvisato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i pompieri di Vergato e l’elicottero Drago 147. Dopo che la squadra di Vergato ha immobilizzato e imbarellato l’infortunato i vigili del fuoco hanno proceduto a vericellarlo sull’elicottero Drago 147 per consegnarlo al personale del 118 che lo ha portato all’ospedale di Porretta in codice di bassa gravità.

