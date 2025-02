Malore fatale per Fiorentini. Strazio del Mezzolara calcio

Una notizia improvvisa che ha lasciato sgomenta la comunità di Budrio: si è spento, a soli 58 anni, Valerio Fiorentini, a causa di un malore. Conosciutissimo in paese perché anima e guida del settore giovanile biancoazzurro. Per il Mezzolara calcio è stato il riferimento costante, sempre presente per oltre 20 anni da vero budriese doc. Lascia la moglie Angela e i figli, Juri e Marco.

Il dolore del direttore sportivo del Mezzolara, Massimiliano Calzolari: "Una doccia fredda che ci ha lasciato senza parole. Siamo sgomenti: Valerio, a ottobre 2023, aveva avuto un intervento cardiaco importante, ma sembrava che tutto fosse rientrato. Stava bene, aveva ripreso in mano la sua vita quotidiana con grande energia. Lavorava e si dedicava alle sue passioni, era sempre super controllato. Lo avevamo visto anche questa settimana e parlava sempre di un percorso ottimistico e di ripresa. Valerio è stato mio amico per oltre 20 anni, ma anche compagno di viaggio e di lavoro nel Mezzolara. Vogliamo stringerci attorno alla sua famiglia ed essere presenti per loro".

A ricordarlo ieri è stato anche l’assessore allo Sport, nonché vice sindaco, Roberto Maccagnani: "Una bruttissima notizia. Valerio ha dedicato ai più giovani la sua vita calcistica, lo ha fatto per oltre 20 anni per la grande famiglia del Mezzolara calcio. Un vuoto che si farà sentire a testimonianza della grande persona che è stata. Anche l’amministrazione si stringe al dolore della famiglia di Valerio e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".

I funerali di Fiorentini si terranno martedì prossimo nella chiesa di Bagnarola di Budrio, dove lui risiedeva con la famiglia.

Zoe Pederzini